Lula da Silva vê as grades aproximarem-se. A condenação desta semana em recurso deixa-o com pouca margem de manobra. Ao ex-Presidente e seus advogados restam-lhes as últimas saídas de emergência, o fim da estrada jurídica. A prisão, sabe-se agora, já não é um desfecho possível: é o mais provável. A inelegibilidade também. Mas nem uma condenação por consenso e em coletivo de juízes e em fase de recurso é final. O processo continua vivo nas ruas e nos tribunais. Das primeiras, não se conhece a estratégia ou a sua margem de sucesso. Dos segundos, sabe-se ao menos os caminhos possíveis. Por estes dias uma montanha de especialistas jurídicos vem concordando, discutindo e discordando sobre as chances do ex-Presidente na fase terminal do seu caso. Adiante seguem os próximos passos do caso Lula, explicados na medida do consenso.

O destino de Lula da Silva vai jogar-se nas instâncias superiores, a última instância em que pode disputar a pena de 12 anos e um mês e a inelegibilidade que vem por arrasto. Mas esse não será o combate mais imediato. Esse vai travar-se mais ou menos daqui a uma semana, quando o coletivo de juízes do Tribunal Federal da Quarta Região – o agora célebre TRF-4 – publicar o acórdão de quarta-feira. Quando isso acontecer, provavelmente esta semana, a equipa do ex-Presidente tem dois dias para apresentar os chamados «embargos de declaração», que essencialmente são dúvidas processuais e que nada podem fazer quanto à pena anunciada. Esta fase estará terminada, no máximo, em dois meses, segundo diz à revista Piauí Michael Mohallem, coordenador doCentro de Justiça da Escola deDireito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

Nada se espera destes embargos, que vão ser analisados pelo mesmo coletivo de juízes que esta semana condenou Lula em recurso. Assim que esta fase burocrática estiver terminada, e os três juízes, previsivelmente, defenderem que na sua apreciação do caso não houve omissão ou contradições, abre-se o grande período crítico. O coletivo já não terá recursos ou pedidos a que responder e restar-lhe-á dar por encerrado o processo na sua instância e ordenar a prisão de Lula da Silva, a que corresponderá, pelo facto de o ex-Presidente ter concluído os processos de recurso, a inelegibilidade. Este será o momento em que Lula tem de se voltar para os dois tribunais superiores – o SupremoTribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Só estes podem suspender a ordem de prisão que o TRF-4 vai ordenar daqui a um ou dois meses e dar, ou não, munições válidas para que Lula defenda que a sua candidatura deve ir para a frente.

Ninguém faz apostas sobre o que vai acontecer nestes dois tribunais, que vão analisar se alguma das instâncias anteriores violou os direitos constitucionais e as provisões federais dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Estas serão também as instituições que decidem se o ex-Presidente é preso ou aguarda em liberdade o derradeiro julgamento. Com base nos seus argumentos, uma terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral, decidirá se pode ser candidato – esta instância é independente, tem composição própria, é muito politizada e a sua decisão é talvez a mais imprevisível. Como argumenta Michael Mohallem, contudo, o Supremo Tribunal Federal é demasiado pequeno e suscetível a pressões para desafiar a decisão do TRF-4. É o Supremo Tribunal de Justiça a última esperança de Lula para continuar em liberdade.