Histórico do PS morreu hoje com 99 anos de idade

Morreu Edmundo Pedro.

O histórico do PS morreu hoje, no hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, aos 99 anos de idade, após ter sofrido uma pneumonia que se agravou nos últimos dias.

Edmundo Pedro destacou-se na luta contra a ditadura e esteve preso no campo de concentração do Tarrafal.

Foi militante do Partido Comunista, mas entrou em ruptura com os comunistas a aderiu ao PS pouco tempo depois do 25 de Abril.

Na última entrevista que deu, ao jornal i, Edmundo Pedro disse que estava preparado para a morte, porque teve "uma vida fantástica"

"É caso para me senrir realizado, porque lutei pelas minnhas convições", disse, nesta entrevista, Edmundo Pedro.