Parlamento vai debater agravamento das penas para crimes contra idosos

A proposta foi apresentada pelo CDS e pretende responder ao aumento do número de crimes contra os idosos

A Assembleia da República vai discutir no dia 2 de fevereiro o projecto de lei do CDS para agravar as penas a quem cometa crimes contra idosos.

O partido de Assunção Cristas defende que "o aumento da moldura penal aplicável a este crime constituirá uma advertência quanto à seriedade com que deverão ser encaradas as condutas de quem voluntariamente negligencia carinho e atenção aos seus, ou lhes falta com o que é essencial e básico à respetiva sobrevivência"

O projecto de lei alerta que a violência contra os idosos está a aumentar. Os números da APAV revelam que, entre 2013 e 2016, os crimes contra idosos aumentaram cerca de 30%.

Os centristas pretendem ainda que "o crime de violação de obrigação de alimentos passe a ser crime público em algumas circunstâncias mais graves e sempre que se trate de pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência ou doença, aumentando-se também as molduras penais"