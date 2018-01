"Sinto um vazio enorme", diz Elísio Summavielle

Presidente do CCB "triste" com morte de Edmundo Pedro

Elísio Summavielle, presidente do Centro Cultural de Belém (CCB) e amigo de Edmundo Pedro, diz que o militante socialista foi o "homem mais bom" que conheceu.

"Para além da fibra, do resistente, do solidário, do amigo, da alma lavada, tinha uma candura e uma generosidade intrínsecas como nunca vi", diz o presidente do CCB.

"Estes últimos vinte anos de proximidade, de cumplicidade, de partilha tão intima com o meu ´mano´ mais velho foram um privilégio que nunca esquecerei e sinto um vazio enorme, uma ausência tão triste", acrescenta o ex-secretário de Estado da Cultura.