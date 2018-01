"Demonstrou uma coragem extraordinária", diz António Costa

Secretário-geral do PS lembra papel de Edmundo Pedro antes e depois do 25 de Abril

António Costa realçou a "coragem extraordinária" de Edmundo Pedro.

O histórico do PS morreu, este sábado, aos 99 anos de idade. O secretário-geral do PS considera que o país perdeu "mais um dos homens a quem devemos a nossa liberdade".

"Resistente desde sempre à ditadura, demonstrou uma coragem extraordinária, participando em múltiplas tentativas de derrube da ditadura, nunca desistindo perante a constante repressão de que foi vítima desde a juventude, quando foi preso ainda menor, no campo de Concentração do Tarrafal", diz o secretário-geral do PS, numa nota enviada à agência Lusa.

O secretário-geral do PS realça ainda o papel de Edmundo Pedro na "defesa da liberdade contra a deriva totalitária no período da revolução".

O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, lembrou Edmundo Pedro como "um grande democrata" e "um amigo por quem tinha uma grande admiração".