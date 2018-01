Uma missão impossível?

O grande problema deste Governo é que a sua política está assente sobre um princípio errado: por pressão do BE e do PCP, o Executivo pratica uma política redistributiva - ou seja, o que se poupa é para distribuir pelas pessoas. Ora isso é mau.

Quando Pedro Passos Coelho passou de primeiro-ministro a líder da oposição, escrevi que ele ia ter um problema de ‘estilo’.

Um ex-chefe do Governo não poderia fazer uma oposição ‘arruaceira’, de bota abaixo - teria de se conter e assumir uma postura institucional.

E assim aconteceu.

Passos Coelho nunca abandonou verdadeiramente a pose de primeiro-ministro.

E nunca encontrou o tom certo para fazer oposição a António Costa.

Por vezes, até pareciam ter os papeis trocados: Passos Coelho parecia o primeiro-ministro e António Costa parecia o chefe da oposição, atacando impiedosamente Coelho pelo que ele fizera no tempo da troika.

Rui Rio chega de novo e não tem esse problema.

Pode fazer uma oposição ‘limpa’, ou seja, não tendo de carregar a herança dos tempos da austeridade.

O PSD virou a página e Rio vai beneficiar disso.

Mas que oposição poderá fazer?

Pensando bem, não é fácil.

Os resultados económicos do Governo são aparentemente bons, o que dificulta muitíssimo as críticas.

E digo ‘aparentemente bons’, porque há uma situação económica ‘visível’ e outra ‘oculta’.

A ‘visível’ é que o défice tem baixado consistentemente, a economia tem crescido, o desemprego tem diminuído e as pessoas têm mais dinheiro, consomem mais, estão mais felizes e descontraídas.

A ‘oculta’ é que a balança comercial está outra vez muito desequilibrada, com as importações a ultrapassarem as exportações - o que significa aumento da dívida externa.

As poupanças das famílias estão em mínimos históricos e os particulares voltaram a endividar-se para consumir.

Os bancos voltaram a fazer empréstimos sem garantias sólidas, pedindo dinheiro para emprestar aos clientes.

Já vimos este filme e onde ele nos conduziu.

Mas, repito, as pessoas não querem saber disso para nada.

Nem querem saber, tão pouco, se aquilo que recebem a mais com uma mão pagam com a outra, isto é, se os euros que recebem a mais de ordenado ou de reforma são gastos nos aumentos de preço da gasolina ou de outros produtos.

É uma política de enganos, mas que dá resultado.

E que torna inútil a oposição tentar atacar o Governo por esta via.

Por outro lado, na frente política António Costa tem-se mostrado muito hábil, e o BE e o PCP mantêm-se calmos.

Há paz nas ruas e isso contribui para as pessoas se sentirem seguras.

Também por aqui Costa não é vulnerável.

O grande problema deste Governo é que a sua política está assente sobre um princípio errado: por pressão do BE e do PCP, o Executivo pratica uma política redistributiva - ou seja, o que se poupa é para distribuir pelas pessoas.

Ora isso é mau.

O que se poupa deveria ser para investir, para apostar no desenvolvimento, e não para distribuir.

‘Produzir e poupar’, deveria ser a nossa máxima neste momento.

Mas é a contrária: gastar tudo o que se produz e ainda mais.

Daí, o aumento do consumo e da dívida externa.

Uma empresa que distribua todos os lucros pelos acionistas, em vez de os reinvestir para aumentar a produção, está condenada a prazo.

Assim acontece com o país.

Mas como se explica isto às pessoas? Como se explica que devem consumir menos e poupar mais?

Como se explica que o Estado deveria poupar em salários e funcionários para reduzir as despesas e poder baixar os impostos sobre a economia?

As pessoas hoje só veem o imediato.

Não querem saber do futuro.

Por isso, a tarefa de Rui Rio é muito difícil, para não dizer impossível.

Tudo o que ele poderá dizer às pessoas é impopular.

A política redistributiva defendida pelo BE e pelo PCP é a que dá votos.

A oposição só poderá ter sucesso quando o endividamento das famílias e dos bancos voltar a ser evidente e a provocar mossa.

E quando a brutal carga fiscal sobre as empresas começar a afogá-las e a travar o crescimento económico.

Até lá, não vejo como Rio poderá fazer-se ouvir.

P.S. - Logo que saíram as primeiras notícias dando conta de que o vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, ia ser julgado em Portugal, achei estranho. O vice-Presidente de um país julgado fora da sua terra? Mas isso cabe na cabeça de alguém? Não é uma questão jurídica - é uma questão de bom senso. Também me faria confusão se José Sócrates, em vez de ser julgado em Portugal, fosse julgado, por exemplo, na Suíça. A teimosia da Justiça portuguesa em julgar o vice-Presidente angolano, a manter-se, é um absurdo que custará caro ao país. Os angolanos não aceitarão a ‘afronta’, até porque na sua mente paira sempre o fantasma do paternalismo e do neocolonialismo. Dir-se-á que defendo isto porque o SOL tem acionistas angolanos. Ora, há vários anos que isso deixou de acontecer: o SOL não tem hoje qualquer relação com o capital angolano. E sabem bem os que me conhecem que - quer nos tempos do Expresso quer do SOL - sempre fui imune a pressões e escrevi o que pensava.