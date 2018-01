Casamento de estadão na embaixada da Tailândia

O casamento do embaixador Francisco Vaz Patto com Kevin Colleary teve lugar em Lisboa, numa cerimónia discreta, mas o copo-de-água foi de estadão.

Com a presença de 250 convidados, a festa realizou-se na residência dos embaixadores de Portugal na Tailândia, ao pôr-do-sol, sendo as iguarias servidas pelo Sheraton. Trata-se da primeira vez que uma festa de casamento tem lugar no próprio edifício de uma embaixada, não se sabendo quem pagou as despesas. As fotos foram publicadas no site Luso Sucessos: Portugal na Tailândia, sendo posteriormente retiradas - aparentemente pela controvérsia provocada nos meios diplomáticos.