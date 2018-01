Biblioteca pessoal. É possível ler vários livros ao mesmo tempo?

Há cerca de três anos tomei uma decisão aquilo que na altura me pareceu importante: começar a ler As Mil e Uma Noites. Recebera naquele Natal uma edição belíssima do primeiro dos três volumes da edição da Bibliothèque de la Pléiade e, como entretanto tinha lido uma tirada de Umberto Eco a dizer qualquer coisa como «evidentemente ninguém leu As Mil e Uma Noites do princípio ao fim», achei que podia enfrentar esse desafio.

Acontece que os livros da Pléiade são impressos em papel-bíblia, o que pode dar a sensação frustrante de não se estar a avançar. E o facto de a edição ser em francês também não facilitou o meu progresso. De modo que, chegado à página trezentos e tal, optei por fazer uma pausa, suspender As Mil e Uma Noites para descomprimir com uma leitura mais ligeira.

Respondendo à pergunta do título, é evidente que nem o mais incorrigível dos estrábicos consegue ler dois livros rigorosamente em simultâneo. Mas é possível, isso sim, iniciar a leitura de um ou até mais livros sem ter terminado o anterior. E nem é preciso ser uma espécie de malabarista das letras para isso.

Para dar um exemplo: estando de momento a ler um enorme volume sobre a Revolução Russa que pelos meus cálculos ainda vou precisar de alguns meses para terminar de digerir (são 800 páginas densas, daquelas com uma letra tão pequenina e apertada que presumo que dê cabo da vista), não deixo de ter curiosidade em relação a outros temas e a outros livros com que me vou cruzando por aí. Não me interessa ficar demasiado tempo ‘encalhado’ num livro. De modo que, como não posso nem quero abdicar de outras leituras (quer por motivos profissionais, quer para me instruir), pelo meio do calhamaço já li uma boa meia dúzia de livros mais pequeninos e mais rápidos.

Depois, quando me sinto com fôlego e coragem, volto a atirar-me à Revolução Russa, bastando-me para isso consultar as notas que fui tirando antes, para não perder o fio à meada.

Quanto às Mil e Uma Noites, encontram-se há mais de dois anos em ‘banho-maria’. Mas um dia hei de regressar a elas, mais não seja porque, por muito que respeite Umberto Eco, tenho a ambição de o desmentir. Posso ter pedido tréguas por uns tempos, mas ainda não me dei por vencido.