Cristas promete programa "muito próximo das pessoas"

Presidente do CDS quer incluir ideias e preocupações dos portugueses no programa eleitoral

O CDS promete fazer um programa eleitoral para as legislativas de 2019 com as ideias dos portugueses.

"Nós queremos estar muito próximos das pessoas, a ouvi-las, a receber as suas opiniões e, por isso, criámos este ciclo, a que chamamos ouvir Portugal, que tem esta dimensão de estar na rua a conversar com as pessoas”, afirmou, em Montalegre, Assunção Cristas.

A presidente do CDS diz que o objectivo é fazer "um programa não apenas fechado no nosso partido, mas alargando e abrindo o mais possível a independentes e a todas as pessoas que querem connosco partilhar as suas ideias”.

Cristas garantiu que o acesso à saúde e à educação e o apoio aos idosos estão entre as preocupações que mais tem ouvido nos contactos que está a fazer com os portugueses por todo o país.