Grammy 2018. Bruno Mars foi o vencedor da noite, Kendrick Lamar ficou de mãos a abanar

Bruno Mars conquistou seis Grammy, numa noite e cerimónia que pretende elogiar e destacar a melhor produção musical do ano passado. O artista levou para casa 24 quilates de ouro.

No seu discurso final, após ter nas mãos os melhores prémios da noite, o cantor afirmou que apenas quis ‘trazer à vida’ todos os artistas que o inspiraram ao longo da sua adolescência. “Só queria pôr toda a gente a dançar e a mexer-se”, confessou.

Bruno Mars levou para casa os prémios de ‘Melhor Álbum do Ano’, Melhor Álbum R&B e Melhor Engenharia de Som em Álbum Não Clássico com o álbum lançado 2017 e ainda os prémios de Melhor Música do Ano, Melhor Performance R&B e Melhor Música R&B com “That’s What I Like”.

O artista, natural do Hawai, tirou assim o protagonismo a Kendrick Lamar, que arrecadou cinco prémios.