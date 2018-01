Mário Centeno está disposto a deixar o cargo caso seja constituído arguido

O Ministério Público (MP) suspeita que o ministro das Finanças, Mário Centeno, tenha beneficiado o presidente do Benfica com a atribuição de isenção de IMI a um prédio da sua família.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, terá pedido ao ministro das Finanças para acelerar ou conseguir a isenção de IMI para um prédio do filho, Tiago Vieira. Depois, Mário Centeno pediu dois bilhetes para um jogo do Benfica na bancada presidencial.

O Ministério Público está a investigar se há alguma relação entre os dois pedidos.

Ao que tudo indica, Mário Centeno já falou com o primeiro-ministro, António Costa, sobre a possibilidade de colocar o seu lugar à disposição. Isto, caso o MP o venha a constituir arguido.

Recorde-se que na sexta-feira passada o Ministério das Finanças foi alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária e do Ministério das Finanças.