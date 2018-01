Morreu a 11ª vítima do incêndio de Tondela

A 11ª vítima mortal estava internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa

O incêndio de Tondela já fez mais uma vítima mortal. O número aumenta assim para 11 mortes.

A décima primeira vítima estava internada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, na sequência de um incêndio que deflagrou no dia 13 de janeiro, na associação recreativa de Vila Nova da Rainha.

Recorde-se que, no dia do incêndio, houve oito vítimas mortais e mais de 35 feridos - graves e ligeiros - segundo avançou fonte do Ministério da Saúde.