NOS Alive18. Artic Monkeys confirmados para o primeiro dia do festival

Banda sobe ao palco no primeiro dia do festival, dia 12 de julho

Os Artic Monkeys voltam ao ativo cinco anos após o álbum "AM" e quatro sobre o concerto no NOS Alive. A banda junta-se a Nine Inch Nails e Snow Patrol no dia inaugural de festival.

No cartaz estão confirmados nomes como os Queens of The Stone Age, The National, Future Islands, Portugal.The Man, Rag'n'Bone Man (13 de julho); Pearl Jam, Alice In Chains, Franz Ferdinand, MGMT, Jack White e Mallu Magalhães (14 de julho). Os passes de três dias e os bilhetes para a última noite já se encontram esgotados.

Restam os passes de dois dias pelo preço de 124 euros.