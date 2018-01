Legionela. Número de infetados sobe para 6

Esta segunda-feira, já foram confirmados mais dois novos casos de legionela no Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, o que perfaz um total de seis pessoas infetadas. Em comunicado, a DGS indica que “os doentes, cinco mulheres e um homem, encontram-se estáveis”.

“As Autoridades de Saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge iniciaram a necessária intervenção junto do Hospital”, com o objetivo de garantir “o diagnóstico e tratamento dos doente; o reforço da vigilância epidemiológica; o reforço da vigilância ambiental e a implementação das medidas necessárias para interromper a transmissão", no âmbito dos casos de pessoas infetadas com legionela.

Recorde-se que, no domingo, a Direção-Geral da Saúde havia anunciado o diagnóstico de Legionella em quatro mulheres.