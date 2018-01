Lembra-se desta personagem de 'Titanic'? Já tem 25 anos

E continua a receber dinheiro pela sua participação no filme

O filme ‘Titanic’ foi um dos maiores sucessos da história de Hollywood e, 20 anos depois da estreia, continua a render a quem o protagonizou… Até a quem teve um papel discreto.

É o caso de Reece Thompson. O ator, que tem agora 25 anos, tinha apenas cinco quando desempenhou o papel de menino irlandês que era embalado pela mãe por não conseguir fugir do navio a tempo.

De acordo com o Business Insider, o jovem ator recebeu cerca de 24 mil euros para sua parcitipação no filme e ainda hoje recebe royalties – entre 80 e 240 euros por ano. O site não revela quais as royalties de Leonardo DiCaprio e Kat Winslet, os atores principais.

Na altura, o ‘Titanic’ teve lucros superiores a 1,7 mil milhões de euros.