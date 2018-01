Uniplaces alcança 100 milhões de euros em rendas

A Uniplaces, plataforma online para alojamento de estudantes universitários, revelou que alcançou 100 milhões de euros em rendas para proprietários e senhorios de seis países na Europa que colocam as suas habitações para arrendamento através da plataforma. Só durante o último ano, o número de contratos celebrados na Uniplaces cresceu 85% face a 2016, num total de três milhões de noites em arrendamentos.

A plataforma conta atualmente com mais 50 mil anúncios ativos, disponíveis para jovens de mais de 100 países que escolhem a Uniplaces para encontrar a casa ou quarto ideal para a sua experiência de mobilidade. Para 2018 a plataforma tem como objetivo aumentar o número global de ofertas para mais de 73 mil anúncios.

A proprietários e senhorios, a plataforma portuguesa permite a rentabilização dos seus imóveis junto do mercado de arrendamento universitário, que tem vindo a crescer nos últimos anos. A plataforma garante a maximização da taxa de ocupação do imóvel e, consequentemente, uma maior rentabilidade, assumindo todos os custos de marketing e promoção para que o anúncio da propriedade alcance um maior número estudantes.

Segundo Bernardo d´Eça Leal, proprietário da residência Bombarda House “A Uniplaces tem sido fundamental desde o início da Bombarda House, a primeira residência com a chancela Rebel East Lisbon, pela forma como os nossos alojamentos têm sido comunicados e distribuídos comercialmente, com um substancial impacto nas nossas taxas de ocupação. A Uniplaces tem sido um precioso parceiro na utilização de um correto modelo de tarifas, adequadas ao mercado e permitindo estabelecer a ponte entre a oferta dos nossos produtos e clientes de perfis únicos e com perfis de busca muito díspares”.

“O mercado de arrendamento universitário apresenta um forte potencial e, concretamente no nosso país vimos que o investimento particular em residências universitárias é crescente, tanto da parte de promotores nacionais como internacionais. Portugal conta com um forte défice em termos de oferta de alojamento para estudantes e estima-se que faltem entre 13.000 e 18.000 camas nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra. É, portanto, um mercado de elevado potencial”, explica André Rodrigues Pereira, Country Manager da Uniplaces em Portugal.