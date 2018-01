Teorias da Conspiração: há quem diga que o mundo vai acabar na quarta-feira

De vez em quando, surgem teorias que ditam o fim do mundo. Desta vez, parece que o ‘apocalipse’ chega já na quarta-feira, com a Super Lua Azul de Sangue.

Na próxima quarta-feira, vai poder ver este fenómeno raro, que ocorreu pela última vez há 152 anos. Basicamente, isto acontece quando uma lua azul (segunda lua cheia do mês) ocorre ao mesmo tempo que uma superlua (quando o satélite está mais próximo da Terra) e que uma lua de sangue (um eclipse lunar na última madrugada do mês).

Claro que nada disto tem a ver com o fim dos tempos, mas algumas pessoas pegaram na Bíblia e fizeram as suas interpretações. Segundo o site Daily Star, são citados vários versículos:

“E, abrindo o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar” (Apocalipse 6:12-14)

“O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor” (Ato dos Apóstolos 2:20)

Para além disso, o ‘expert’ em teorias da conspiração, Paul Begley, publicou no site Prophecy Ministries um texto onde defender que este acontecimento é o princípio do fim.

“Estamos a viver os últimos dias. A Internet vai ser cortada. Os torpedos estão preparados. Os cabos subterrâneos que vão até ao Médio Oriente que não funcionam apenas para ter Internet, mas também para a utilização de sistemas de telecomunicação, foram cortados. Eles estão a tentar culpar os russos, mas eles dizem que não têm nada a ver. Este é o tipo de coisas que começam a aparecer quando nos aproximamos de uma Super Lua Azul de Sangue”, escreveu.