OMS deixa alerta para infeções resistentes a antibióticos

O alerta foi dado durante a apresentação dos primeiros resultados de um sistema de acompanhamento global, que analisou 500.000 pessoas em 22 países diferentes. A OMS referiu que encontrou uma resistência significativa e alargada a estes fármacos.

Entre as infeções mais resistentes encontram-se a ‘salmonella’ e a ‘E.coli’. No entanto, há outras “mais comuns e potencialmente mais perigosas” também apontadas no relatório, sendo que a OMS considera que esta é uma “situação séria”.