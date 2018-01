Isto é o que acontece à gordura do seu corpo quando apanha sol

Estudo feito por investigadores da Universidade de Alberta, no Canadá

Muitas pessoas dizem que ganham peso no inverno e assumem que isso se deve à falta de exercício e à comida mais pesada, aquela que tanto gostamos de comer nos dias mais frios. Mas existe outro componente que pode estar a ajudar a desenvolver aquelas gordurinhas extra…

Investigadores da Universidade de Alberta, no Canadá, afirmam que o aumento de peso pode estar relacionado com a falta de sol. Enquanto estudavam a produção de insulina nas células adiposas, perceberam que as gotículas de lípidos nas células mais próximas da pele encolhiam perante a exposição à luz.

“Ainda estamos no início, mas não será depropositado dizer que a luz que regula o nosso ritmo circadiano, que recebemos através dos nossos olhos, também pode ter impacto nas células adiposas que se encontram perto da nossa pele (…) O que acontece é que ganha peso no inverno e queima-o no verão”, afirmou Peter Light, responsável pela investigação, citado pelo site britânco Independent.