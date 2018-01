O LNEC e o VAR

Pode o LNEC ser árbitro de futebol? A resposta é negativa, mas não resisto a fazer a pergunta, depois de ver a limpeza com que o LNEC continua a resolver casos ‘indecifráveis’. Mesmo no futebol, o VAR é motivo de decisões questionáveis, que amplificam incidentes menores, ao ponto de passarem, de meras ‘coisas da bola’ para patamares de tragédia nacional.

Vendo o que nos serve o prime time das televisões, uma de duas: ou é mesmo verdade que o ‘futebol é o ópio do povo’, ou alguém está a trabalhar para fornecer a matéria-prima com que se acirram ódios que colocam o futebol ao nível da marginalidade. Pão e circo... não é de agora.

Mas o LNEC é outra loiça. Os portugueses conhecem-no desde da sua criação, em 1946, em resultado da fusão de dois organismos já existentes. Desde então, não haverá em Portugal muitas entidades que tenham acumulado uma tão elevada reputação de rigor, que torna indiscutíveis as suas conclusões, quando é chamado a analisar, ou a arbitrar. É assim em Portugal e também no estrangeiro.

Ouvi falar do LNEC, pela primeira vez, aquando do desabamento, em efeito dominó, de uma série de arcos de betão do pavilhão da laminagem da Siderurgia Nacional, então em construção, do qual resultaram dezenas de mortos e feridos graves.

Erro de projeto, ou falha na execução? Em dois dias o LNEC esclareceu tudo. Quem tinha de indemnizar, indemnizou; e a construção foi retomada sem pôr em causa a data de inauguração do complexo fabril.

Vivia, então, a 500 metros do local do acidente e os factos ficaram-me gravados num canto da memória, onde os fui buscar a propósito dos estragos na bancada do estádio do Estoril. Mais uma vez, o LNEC falou... e disse! E ninguém contestou. Pelo meio, ficaram histórias saborosas, contadas pelo engenheiro Edgar Cardoso − o ‘sábio das pontes’ - que teve querelas técnicas com toda a gente, LNEC incluído. Mas um dia ouvi-lhe dizer: não há em Portugal uma tão grande concentração de competências.

Mesmo nos desvarios do PREC, o prestígio do LNEC manteve-se intocado. Terá beneficiado do respeito devido ao engenheiro Manuel Rocha, fundador da instituição, líder nos primeiros anos e uma das figuras mais destacadas da engenharia civil portuguesa do século XX.

Assim, os operacionais escalados pelo PCP para exigirem o saneamento dos ‘dirigentes fascistas’ tiveram escassa audiência: ali, fazia-se engenharia… que não é capitalista nem socialista.

Cedo os mandantes perceberam que as fundações do ‘Laboratório’ não seriam abaladas pelas arruaças que, noutras paragens, continuavam a desarticular a administração pública, até não ficar pedra sobre pedra. Entre burocracias, incompetências e venalidades, ainda hoje estamos a pagar a fatura da política de terra queimada que a URSS ordenou aos seus fiéis agentes em Portugal.

É uma pena não ser o LNEC a ocupar-se daqueles ‘inquéritos urgentes’ que os governantes costumam mandar abrir para… «se apurar tudo, até às últimas consequências, doa a quem doer». A música seria outra…