Vital Moreira: se reforma das freguesias se reverte, "vai sobrar a algazarra populista"

Em resposta ao anúncio do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no congresso da Anafre, de que o governo vai entregar uma proposta à Assembleia da República para uma reorganização territorial das freguesias, Vital Moreira, ex-eurodeputado pelo Partido Socialista, veio-se posicionar contra esta iniciativa.

"A extemporânea reabertura do processo de reordenamento territorial das freguesias, efetuado pelo Governo do PSD/CDS em execução de uma imposição do programa de assistência financeira (que, aliás, se referia às autarquias em geral e não somente às freguesias....), só pode resultar na pressão de toda a gente, incluindo dentro do PS, para a reversão integral da reforma e a reconstituição de todas as freguesias extintas, o que é um grave erro", escreveu o ex-eurodeputado socialista no seu blogue Causa Nossa, criado em 2003.

Moreira deixou ainda um alerta no caso da iniciativa do governo avançar: "Vai sobrar a algazarra populista à custa da racionalidade técnica, financeira... e política".

Para Moreira, "não faz sentido voltar à fragmentação das freguesias", visto o "despovoamento de grandes áreas do país, quer do país rural, quer dos centros das cidades". O socialista defendeu ainda que em vez de se avançar com a reversão da reforma territorial das freguesias, o governo deveria "apostar na desconcentração dos serviços das freguesias, de modo a cobrir adequadamente todo o seu território".