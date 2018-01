Tancos é ‘assunto encerrado’?…

Perentório, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, decidiu considerar o assalto aos paióis de Tancos, no Verão passado, como «um assunto encerrado», concluídos quatro processos disciplinares com penas simbólicas.

Obediente, a maior parte dos media fez o favor de reproduzir o despacho da agência Lusa, quase ipsis verbis, sem se questionar - ou questionar o general - sobre a bondade da decisão, envolvendo um episódio rocambolesco que semeou a perplexidade e forçou o Presidente da República a exigir o apuramento de responsabilidades «doa a quem doer».

Afinal, mal ‘doeu’ a quatro militares, cuja sanção mais gravosa foi a de um sargento privado de saídas do quartel durante 15 dias. Uma maçada.

Expedito, o general concluiu que «o Exército fez o que tinha a fazer» e que o «trabalho está feito». Convenhamos que fez muito pouco e o que está à vista «é uma vergonha», como bem enfatizou Marques Mendes no seu comentário dominical na SIC.

Depois do ‘fogo de artifício’ na televisão, onde Rovisco Duarte ‘exonerou’ em direto cinco comandantes de Tancos «para não perturbar as averiguações internas sobre o furto de material de guerra» - reconduzindo-os mais tarde como se nada tivesse acontecido -, o mesmo oficial general achou agora que podia matar o assunto em duas penadas. Não lhe fica bem, nem ao Exército que ainda chefia.

Selados os paióis e recuperado o arsenal desaparecido de uma forma tão caricata como fora o roubo - ainda com direito a ‘bónus’ -, o general entendeu que o «desleixo» dos militares de serviço e a degradação das instalações de uma unidade, supostamente de elite, ficaram devidamente tratados e esclarecidos.

Não ficaram - e foi uma tentativa grosseira de lançar ‘poeira para os olhos’ da opinião pública, com o beneplácito do ministro da Defesa e do Governo, que ficaram silenciosos.

De facto, o ‘trabalho feito’ pelo Exército foi visivelmente insuficiente perante o alarme social causado e a gravidade do roubo, relativizado, aliás, mais tarde, como se os assaltantes tivessem feito o favor de retirar dos paióis material «obsoleto».

Ao procurar ‘embrulhar à pressa’ um caso que não podia ter acontecido, Rovisco Duarte recorreu ao expediente do «assunto encerrado», muito ao gosto do primeiro-ministro em exercício.

É de duvidar, porém, que Marcelo Rebelo de Sousa, cuja avaliação foi severa, sinta que o Exército não deve mais explicações.

Afinal, qual foi o desfecho das demoradas investigações a cargo da Polícia Judiciária e da Judiciária Militar?

Nada transpirou. Exceto que «os paióis estão desativados, fizemos a transferência das munições para Marco do Grilo, Santa Margarida e Alcochete e os processos que havia de âmbito disciplinar correram a sua tramitação dentro dos prazos legais», Rovisco Duarte dixit.

Ou seja: pretende-se que uma escandalosa negligência, que pôs em causa o Estado e que deveria envergonhar o Exército - e o ministro da Defesa, no meio das trapalhadas em que se envolveu - fique arrumada como coisa menor.

Na política ‘à portuguesa’, a técnica mais comummente seguida consiste em baralhar a opinião pública, como se esta inexistisse. Foi assim nos inquéritos aos incêndios de Pedrógão. E repetiu-se a história.

Se os inquéritos não funcionam como panaceia, lança-se mão a um fait divers qualquer, como ‘cortina de fumo’, para desviar as atenções de um tema incómodo para o Governo.

Ultimamente, por exemplo, o Bloco de Esquerda escolheu protestar na rua contra o fecho de estações de Correio, sacrificadas à reestruturação dos CTT.

Por acaso, o mesmo Bloco passou ao lado da eliminação de vários balcões da Caixa, e nem pestanejou face à degradação dos serviços do Metro, da Carris ou da TAP, desde que foram ‘revertidos’ e passaram para o controlo público.

Mas um general, chefe de Estado-Maior, não pode mimetizar as habilidades político-partidárias para escamotear o que aconteceu em Tancos. São ‘truques’ que não condizem com a farda.

Azeredo Lopes e Rovisco Duarte deveriam ter cessado funções depois da forma imponderada como agiram - e reagiram - num episódio deplorável que expôs o Exército ao ridículo internacional.

Mas é o que temos. Ninguém tem culpa de nada. Com a comunicação social adormecida - ou atada pelas suas debilidades -, as histórias sucedem-se e o Governo nem sequer estremece nas sondagens. Há uma apatia coletiva na linha daquela que o salazarismo soube explorar.

Podem arder Pedrógão e o Pinhal de Leiria, assaltar Tancos, haver empréstimos ruinosos na Caixa, piorarem os transportes, a saúde e o ensino públicos, multiplicarem-se os escândalos ao estilo Raríssimas ou Fundação O Século, que nada sacode a anestesia reinante. A festa continua e os caciques agradecem…