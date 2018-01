Atriz Luana Piovani vem viver para Portugal

A atriz brasileira Luana Piovani confirmou através do seu canal de YouTube que virá viver para Portugal no final de 2019. Cascais foi o local escolhido para viver com o seu marido e os três filhos.

"Pesquisei alguns lugares. Até pensei na Califórnia. Mas quero a qualidade de vida continue igual. Lá em Portugal vamos morar em Cascais porque o Pedro precisa de um lugar com praia. A casa vai ter piscina e vai ter espaço. Vamos levar os cachorros. Estamos pensando em levar uma das babás [amas]", revelou.

“Fizemos uma visita a Portugal e ficamos encantados. É o lugar mais solar da Europa, tem pessoas recetivas, voos diretos para Fortaleza, não tem terrorismo e é o país mais barato da Europa. Já pesquisei casas lá e é mais barato o aluguer em Cascais do que a gente paga no Rio de Janeiro. Também tem a vantagem de ser a mesma língua. Posso fazer teatro lá e levar as últimas três peças que fiz aqui”, acrescentou.

Luana junta-se assim a uma lista de celebridades que escolheram Portugal como país de residência. Madonna, Monica Bellucci e Michael Fassbender são apenas algumas.

A atriz fala sobre Portugal a partir do minuto 44:15