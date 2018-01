H&M retira meias do mercado devido a queixas de clientes que afirmam ver nelas a palavra ‘Alá’

A marca de roupa optou por retirar as meias infantis do mercado, depois de vários clientes terem garantido ver nelas a palavra ‘Alá’, algo que pode ofender os muçulmanos.

As meias tinham como padrão um boneco da Lego, que tinha na mão um martelo pneumático. No entanto, vários clientes garantiram que, o boneco virado de cabeça para baixo, continha a palavra "Alá", escrita em árabe, algo que podia ofender os muçulmanos, escreve o jornal económico sueco Dagens Industri.

A H&M garante que tudo não passa de uma simples coincidência, mas que por uma questão de respeito decidiu retirar as meias do mercado.

De acordo com o mesmo jornal sueco, alguns clientes criticaram a marca por se mostrar “excessivamente cautelosa”. "Cada um vê aquilo que quer. No fundo tudo o que contiver alguns traços e um pouco de hífens pode parecer-se com símbolos árabes", escreveu um utilizador nas redes sociais.