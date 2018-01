Oito capitais europeias unem-se contra a plataforma Airbnb

Madrid, Barcelona, Bruxelas, Paris, Cracóvia, Viena, Reykjavík e Amesterdão uniram-se para colocar limites à plataforma Airbnb. O objetivo é proteger os moradores face ao aumento dos turistas que estas oito cidades consideram excessivos e pedem à Comissão Europeia medidas que forcem a plataforma a ceder dados sobre os proprietários, refere o El País.

Se a medida for implementada pode afetar o negócio da Airbnb, já que a plataforma lucra uma percentagem da reserva que pode perder caso os turistas contactem diretamente os arrendatários.

No início deste mês, a cidade de Amesterdão decidiu impor um limite de 30 dias para para os alojamentos do Airbnb, cortando assim pela metade o limite de 60 dias que havia sido aprovado no ano passado pelo conselho da capital holandesa.

Amesterdão está longe de ser a única cidade europeia que vê o Airbnb como um problema, já que Londres e Paris também aprovaram limites de dias para alojamentos da plataforma.