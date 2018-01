Depois da notícia do i desta segunda-feira que dá conta de que o presidente do Sporting está a ser investigado por tráfico de influências, Bruno de Carvalho criticou a posição do Benfica.

Partilhando a notícia que dá conta da reação do Benfica à notícia da investigação, Bruno de Carvalho comenta: “Mais uma prova de que são marionetas cartilheiras e que existe um lápis vermelho”.

Dirigindo-se diretamente a Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica: “Oh São Bernardo queres fazer as pessoas de estúpidas mas não são”.

“Vai-te acalmando, pois qualquer dia estás no olho da rua, uma vez que, como diz o teu vice, "ladras muito mas não mordes"”, acrescenta.