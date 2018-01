Supernanny. Júlia Pinheiro atacada nas redes sociais

Mesmo depois de ter sido retirado do ar, o programa ‘Supernanny’ continua a ser um dos temas mais falados nas redes sociais: Júlia Pinheiro, uma das responsáveis da SIC, continua a receber mensagens sobre o assunto na sua conta no Instagram.

No sábado passado, a apresentadora partilhou uma fotografia com a legenda “Com frio. Pensativa”. Apesar da imagem não ter nada a ver com a ‘Supernanny’, os cibernautas começaram a criticar Júlia Pinheiro e a dar a sua opinião sobre o formato.

“Há outras maneiras de ajudar sem fazer um programa para lutarem por audiência! Pense muito bem...”, escreveu um utilizador. “Já pensaram nas crianças? O que sentirão quando forem faladas na rua,na escola? Porque não ajudar sem espetáculo? Porque não os filhos das suas amigas,ou os seus? Não há ricos com problemas? Não me parece... Não façam aos outros o que não querem para vocês... O que se faz pelas audiências... Tenham dó... Pensem que essas crianças vão crescer...”, referiu outro.

Recorde-se que o programa foi suspenso temporariamente na semana passada. No próximo dia 15 de fevereiro ocorre o julgamento desta ação de suspensão.