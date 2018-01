E se as escolas proibíssem os alunos de terem unhas compridas?

Numa escola do Reino Unido, há uma regra que está a causar polémica.

A regra caricata tem a ver com o tamanho das unhas dos alunos. A escola informou os encarregados de educação que o comprimento das unhas não pode ser maior do que 1,5 centímetros, conta o jornal britânico The Independent.

A escola secundária de Rawlett, em Staffordshire, pede ainda que as unhas podem ser pintadas mas apenas com “cores neutras”.

Os pais das crianças não vêem com bons olhos estas novas regras, dizendo que são “inadmissíveis”.