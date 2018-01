Inglaterra. Guardiola e seleção alemã pedem proteção aos jogadores

A propósito de uma entrada duríssima sofrida por Leroy Sané no encontro com o Cardiff, para a Taça

O tema não é novo, mas voltou à atualidade devido à duríssima entrada sofrida por Leroy Sané no encontro deste domingo entre o Manchester City e o Cardiff, para a Taça de Inglaterra. Joe Bennett, o autor da falta, levou apenas amarelo - acabaria por ser expulso já nos descontos, após outra entrada dura -, mas o extremo do City teve mesmo de ser substituído e deverá parar um mês.

No fim do encontro, Pep Guardiola deixou críticas ao árbitro da partida, pedindo proteção para os futebolistas. "No futebol, os jogadores são os artistas. Por isso é que estamos aqui, por eles. A única coisa que os árbitros podem fazer é protegê-los. Não só os meus, todos os jogadores", disparou o técnico espanhol, abordando ainda o golo anulado a Bernardo Silva por fora-de-jogo posicional de Sané: "Não percebo como o golo de Bernardo Silva foi anulado, mas tudo bem. Podemos aceitar isso, mas por favor protejam os jogadores. Já disse isso muitas vezes. Os árbitros têm de proteger os jogadores, senão vai acontecer de novo e de novo."

Questionado sobre a possibilidade de vencer as quatro competições que está a disputar (campeonato, Taça, Taça da Liga e Liga dos Campeões), Guardiola considerou-a "impossível", mais uma vez abordando a questão das lesões motivadas por entradas duras e muitas vezes não devidamente sancionadas pelos árbitros. "Eu preciso de jogadores para vencer os quatro títulos. Não tenho jogadores suficientes, tenho jogadores lesionados. É impossivel", sentenciou.

Ainda durante o encontro, a própria Federação alemã, através da sua conta no Twitter, abordou o tema, "pedindo" aos jogadores do Cardiff para não lesionarem os internacionais germânicos. "Hey Cardiff. É só para avisar que temos um torneio muito importante no verão. Por favor, não lesionem os nossos jogadores", pode ler-se na publicação, que alude obviamente à participação da Mannschaft no Mundial deste verão.