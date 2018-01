“A ciclovia mais perigosa de Lisboa” | VÍDEO

Num vídeo publicado no YouTube, na página “One Cyclist in Lisbon”, um ciclista lisboeta faz um alerta para a ciclovia da Avenida Duque de Ávila.

“Após ter pedalado em praticamente todas as ciclovias da cidade, posso facilmente concluir que a ciclovia da Avenida Duque de Ávila é um grande perigo para todos”, começa por dizer o autor do vídeo.

A ciclovia em causa “assemelha-se a um túnel de perigo e incertezas”.

Em causa estão as várias interseções que a ciclovia tem, assim como as árvores, os pinos e bancos. Ainda assim, este vídeo alerta que o maior perigo são os peões: “Eles encontram-se a usar a ciclovia como parte do passeio ou atravessando-a”.