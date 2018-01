Mercado liberalizado de gás natural cresceu 6,3%

O número de consumidores no mercado liberalizado de gás natural subiu 6,3% em novembro, face ao mês homólogo, para 1 140 mil clientes. Ainda permanecem 314 mil consumidores no mercado regulado, maioritariamente dos segmentos residenciais e Pequenas e Médias Empresas (PME). Os dados foram revelados esta segunda-feira pela ERSE.

O mercado livre representa já 97% do consumo global em Portugal continental, sendo os consumidores industriais o segmento de clientes com maior penetração no mercado, com 95% do consumo, seguido dos consumidores residenciais, com 80% do consumo, e PME, com aproximadamente 70% do consumo.

Em termos de quotas de mercado, a EDP mantém-se como principal operador do mercado em número de clientes, com uma quota de 57,5%, seguido da Galp, como 24%, e da Goldenergy, com 14%.

Em termos de consumo abastecido, a Galp lidera com 59,4% de quota, seguida da Endesa Gás, com 12,3%, e da Gas Natural Fenosa, com 8,8%.

Os segmentos de grandes consumidores e de clientes é liderado pela Galp com uma quota de mercado respetivamente de 63% e de 55%. Nos segmentos das PME e residencial lidera a EDP com uma quota de mercado de, respetivamente, 53% e 58%.