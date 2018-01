Um helicóptero da Força Aérea sofreu um acidente durante um exercício na zona de Selmes, no Alentejo.

Apesar do acidente, a tripulação não sofreu ferimentos. Ainda assim, o aparelho, um Alouette III, registou danos materiais, diz a Lusa.

As causas do acidente estão agora a ser investigadas. A Força Aérea sublinha ainda que estes treinos são feitos em zonas isoladas para não colocar em perigo as populações.