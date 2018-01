Júlio César assina contrato “simbólico” de três meses

Antigo guarda-redes do Benfica regressa ao Flamengo.

Júlio César foi esta segunda-feira apresentado como reforço do Flamengo, do Brasil. O antigo guarda-redes do Benfica assinou por três meses.

Aos 38 anos, o brasileiro regressa ao clube onde iniciou a carreira.

“Volto feliz, com muita vontade de ser campeão e de encerrar a carreira de maneira brilhante”, disse o guarda-redes.

Júlio César defendeu a baliza do Benfica entre 2014 e 2017.