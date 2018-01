Jato russo voou a um metro e meio de aparelho norte-americano

Um jato militar russo intercetou uma aeronave norte-americana, esta segunda-feira, no Mar Negro.

À CNN, os pilotos do aparelho norte-americano disseram que o jato russo voou a cerca de um metro e meio de distância.

A aeronave americana fazia o patrulhamento na zona do Mar do Norte quando surgiu o aparelho russo, o que fez com que os militares americanos terminassem a missão mais cedo do que o previsto.

Os incidentes deste tipo, entre Rússia e EUA, têm sido cada vez mais frequentes, já que os russos reforçaram a presença na região devido à anexação da Crimeia.