França. A pior simulação de sempre - e o árbitro caiu (com vídeo)

Mais de um mês depois, o Lyon voltou a perder na Liga francesa. O desaire por 3-1 no terreno do Bordéus, porém, ficou marcado por uma decisão incrível da equipa de arbitragem, que assinalou penálti numa das piores simulações jamais vistas num relvado, protagonizada pelo brasileiro Malcom, que até tem sido uma das figuras da prova.

O mesmo Malcom converteu com sucesso o castigo máximo, batendo o internacional português Anthony Lopes, que viria ele próprio a cometer nova grande penalidade - esta bem assinalada - já nos descontos da primeira parte. Laborde cobrou o castigo máximo e fez assim o resultado final. O Bordéus subiu para o nono lugar, enquanto o Lyon permanece em segundo, mas agora com os mesmos pontos do Marselha, que empatou (2-2) na receção ao Mónaco de Leonardo Jardim (quarto classificado).

No Vélodrome, os monegascos colocaram-se em vantagem logo aos quatros minutos, por intermédio de Keita Baldé, mas Rami empatou volvidos apenas três minutos. Logo a abrir a segunda parte, Germain (curiosamente um ex-Mónaco) pôs o Marselha em vantagem, mas Fabinho empatou mais uma vez após quatro minutos. Rolando foi titular no conjunto marselhês, com João Moutinho a beneficiar do mesmo estatuto no conjunto do Principado. Rony Lopes jogou apenas os últimos 20'.

Realce ainda para um golo português que valeu a vitória do Lille (2-1) na receção ao Estrasburgo. Edgar Ié, já internacional A português, fez já em período de descontos o golo salvador, que permitiu mesmo ao Lille deixar a zona de descida: é agora 17º.