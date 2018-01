Belenenses-Benfica. Jonas falha penálti

Melhor marcador do campeonato permitiu a defesa de Filipe Mendes, guardião dos azuis do Restelo, aos 73 minutos

A 15 minutos do fim, o encontro entre o Belenenses e o Benfica continua como começou: 0-0. Isto, apesar dos encarnados já terem beneficiado de uma grande penalidade, a castigar falta de Gonçalo Silva sobre Cervi na área dos azuis do Restelo.

Na conversão, todavia, Jonas permitiu a defesa do guardião Filipe Mendes. No Benfica, Zivkovic e Raúl Jiménez já entraram, substituindo João Carvalho (aposta para o lugar do lesionado Krovinovic) e Salvio. Logo a seguir ao falhanço de Jonas, Cervi também desperdiçou uma soberana ocasião: isolado, atirou muito por cima.

O Benfica, recorde-se, tinha neste jogo a possibilidade de chegar pela primeira vez esta época à liderança do campeonato - ainda que à condição, pois o FC Porto só joga esta terça-feira em Moreira de Cónegos e o Sporting recebe o Vitória de Guimarães apenas na quarta-feira.