30 de janeiro 2018

Estado não sabe quantas crianças estrangeiras estão à sua guarda

O número não é conhecido ao certo. As crianças acolhidas em Portugal, mas que não têm nacionalidade portuguesa, têm sido privadas de alguns direitos e, portanto, o Bloco de Esquerda (BE) já apresentou um Projeto de Lei e o assunto vai ser debatido no Parlamento, esta quarta-feira.