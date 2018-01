David Carreira já se envolveu com fã

Confissão foi feita no canal de YouTube de Catarina Filipe.

“Eu nunca me envolvi com um/a fã”, atirou para a mesa a YouTuber. “Depende do que é envolver”, respondeu o cantor.

“Pode ser um bate papo, um jantar...”, especificou a apresentadora. David Carreira confessou então ter-se envolvido com um fã.

“Fãs de David Carreira: Há uma hipótese para todas vocês. Fica a dica. Não é preciso contares”, afirmou de imediato Catarina Filipe. “Não vou dizer mais nada”, acrescentou o cantor.

Durante a conversa, David Carreira admitiu também que “conduzia antes de ter a carta”. “Tive quase para ter um acidente antes de ter a carta, com um amigo meu”, confirmou, explicando que nessa altura era o amigo que ia a conduzir.