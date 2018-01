Benfica confirma buscas no Estádio da Luz

O Benfica confirmou esta terça-feira as buscas da Polícia Judiciária na SAD dos ‘encarnados”.

Na nota emitida hoje, citada pelo site do Record, o Benfica garante que a investigação nada tem a ver com o clube.

"O Sport Lisboa e Benfica confirma a realização de buscas no âmbito de uma investigação que não tem por objeto o Clube e que se encontra em segredo de justiça. Nada tendo a ver o âmbito do processo com o Sport Lisboa e Benfica, são totalmente especulativas todas as interpretações que envolvam o nome desta instituição”, revela o documento.

Recorde-se que mais de 100 inspetores estão a realizar buscas nas casas do juiz Rui Rangel e do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.