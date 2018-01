Arregale os olhos. Vem aí uma lua Azul de Sangue

Super Lua Azul de Sangue resulta da sobreposição de uma Super Lua, uma Lua Azul e uma Lua de Sangue. O acontecimento será também transmitido pela NASA, via Facebook e YouTube.

A Super Lua designa uma fase de lua cheia no ponto mais próximo da Terra (o que faz com que apareça mais brilhante), a Lua Azul ocorre na segunda lua cheia num único mês. Já a Lua de Sangue acontece quanto há um eclipse lunar total, o qual apenas será observável na América do Norte, Austrália, Ásia, Rússia e Médio Oriente.