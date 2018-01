Grammy de Melhor Álbum para Bruno Mars contestado

No Twitter, Justin Vernon (Bon Iver) contestou a decisão. "Sem ofensa para o senhor Mars, mas só podem estar a gozar comigo", escreveu.

O músico desvalorizou a cerimónia ao defender que os Grammys "são para a indústria da música. A música propriamente dita é que é para as outras pessoas todas. É bom lembrar isso".

Robin Pecknold, dos Fleet Foxes, subscreveu a opinião. "À exceção de Kendrick/SZA/Jay-Z, e na minha opinião, nenhum dos nomeados era muito bom, mas dar [o Grammy] à Gap Band do Toys R Us é bastante ridículo", escreveu no Instagram.

Bruno Mars saiu de barriga cheia do Madison Square Garden com seis vitórias em seis prémios para os quais estava nomeado.