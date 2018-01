Jardineiro suspeito de esconder cadáveres em vasos

Um jardineiro canadiano de 66 anos foi detido no passado dia 18 em Toronto, no Canadá, pelo homicídio de duas pessoas. As autoridades acreditam que Bruce McArthur pode ser o responsável de pelo menos mais três mortes.

Ao todo, McArthur é suspeito de ter matado cinco pessoas: Andrew Kinsman, Selim Esen, Majeed Kayhan, Soroush Marmudi e Dean Lisowick. No entanto,d e acordo com a BBC, a polícia teme que o jardineiro tenha feito mais vítimas.

McArthur manteve relações com pelo menos uma das vítimas, Andrew Kinsman, revelaram as autoridades.

Entretanto, foram revelados novos pormenores sobre os homicídios: de acordo com informação divulgada pela BBC, pelo menos três corpos foram desmembrados e escondidos em vasos. As autoridades estao agora a recolher outros vasos de trabalhos onde McArthur tenha trabalhado para tentar encontrar mais vítimas – as autoridades ponderam mesmo iniciar algumas escavações em locais onde o jardineiro trabalhou.