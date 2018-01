Quer saber se alguém lhe anda a mentir? Então siga estas dicas

No entanto, há mentiras que são mais graves que outras e que podem trazer sérias consequências. Isto acontece porque o ser humano consegue deixar-se enganar facilmente – há estudos que comprovam a dificuldade em identificar uma pessoa que tem o hábito de dizer mentiras.

De acordo com a psicóloga Dr.Elle Hendriksen, estas são as formas de detetar se está a lidar com uma pessoa mentirosa:

Ficar tento às expressões utilizadas pelo indivíduo é o primeiro passo. As pessoas mais atentas e mais focadas naquilo que procuram identificam o designado ‘duping delight’ - um leve sorriso que antecede sempre a uma ‘boa’ mentira.

Desviar sempre o olhar também é outra característica das pessoas que costumam mentir.

No fundo, este ato acaba por ser inconsciente e irrefletido, e tem o objetivo de deixar a mensagem de que “não se mente na cara do outro”, por se ter a consciência de que não é correto.

Por outro lado há várias expressões que levam a acreditar que a pessoa está a mentir, como é o caso de “podes contar comigo”, mas ainda que a pessoa pareça disponível, acaba por se notar uma falta de vontade.

Mas há mais, quando alguma história é contada de acordo com uma ordem cronológica muito precisa, pode querer dizer que é falsa ou mentira. Quando se descreve um assunto, é normal que se volte atrás com algum pormenor, mas quando se está a mentir, nota-se que a história foi ensaiada e planeada, além de que há sempre demasiados pormenores e detalhes.

Leia aqui o artigo original da psicóloga