Costa faz muito bem em segurar Centeno

Nestes dias, a Polícia Judiciária e a Procuradoria Geral da República têm estado muito ativas. Com esta procuradora, Joana Marques Vidal, terminou o período em que os poderosos se sentiam impunes. Para já, ainda não há qualquer condenação, mas, com o avolumar de casos, as probabilidades de condenações ocorrerem em breve aumentam a cada instante que passa.

Ontem foi a vez de o ministério das Finanças ser alvo de buscas. Em causa estavam dois convites para o jogo Benfica – Porto de março último, e a isenção de IMI para uma empresa para um dos filhos do presidente do Benfica, Luís Filipe Viera.

Todavia, era muito pouco plausível haver uma relação entre os dois factos. E por um par de razões. A primeira é que as isenções de IMI não são concedidas pelo ministério das Finanças, mas sim pelas câmaras municipais. A segunda razão é que é inconcebível que Mário Centeno, um ministro popular graças aos bons resultados que a economia portuguesa tem registado, se deixasse corromper por um par de bilhetes para um jogo de futebol.

Ao início do dia de ontem, a notícia era que Centeno se demitiria caso fosse constituído arguido na sequência das buscas realizadas no ministério das Finanças. Mas, ao fim da tarde, António Costa veio desmentir essa notícia: Mário Centeno manter-se-ia como ministro das Finanças (e, por acréscimo, como presidente do Eurogrupo) mesmo que seja constituído arguido.

Penso que essa foi a decisão inteligente. O bom momento da economia portuguesa resulta, em primeiro lugar, do crescimento da economia mundial, mas é também a aplicação rigorosa de um plano de longo prazo (vai até 2020) com o qual o PS se apresentou às eleições legislativas de 2015. Esse plano foi feito por um grupo de economistas coordenado por Mário Centeno, e foram muitos aqueles – eu próprio incluído – que o acharam excessivamente otimista, e com pontos contraditórios. Felizmente, a realidade não veio dar razão aos meus receios. As boas notícias económicas sucedem-se, quase diariamente. Hoje foi anunciada uma nova descida no número de desempregados e um novo aumento do número de empregados. O desemprego recuou agora aos níveis de 2004, e espero ardentemente que recue ainda mais.

Sá Carneiro teve Cavaco Silva, Mário Soares teve Ernâni Lopes, José Sócrates teve Teixeira dos Santos, Passos Coelho teve Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque. Há uma longa galeria de ministros das Finanças que, pelas suas ações e pelo seu carisma, ficam umbilicalmente ligados aos governos que integram. Aconteça o que acontecer, Mário Centeno já é “o” ministro das Finanças de António Costa, ao qual ficará ligado, para o melhor e para o pior. Hoje, seria uma enorme estupidez deixá-lo cair.