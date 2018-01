Mais de 60 mil crianças norte-coreanas correm risco de passar fome

A UNICEF alertou esta terça-feira para o facto de existirem 60 mil crianças norte-coreanas que podem vir a passar fome na sequência das sanções aplicadas à Coreia do Norte.

A agência das Nações Unidas explica que as sanções que estão a ser aplicadas devido ao programa balístico e nuclear da Coreia do Norte não têm em conta a ajuda humanitária necessária naquele país.

"O que acontece é que as empresas que providenciam bens ou transporte de mercadorias são muito cuidadosas. Não querem correr o risco de serem mais tarde acusadas de quebrar as sanções impostas", explicou à agência Reuters Omar Abdi, responsável da Unicef, frisando o facto de as operações relacionadas com ajuda humanitárias estar isentas de sanções.

O mesmo responsável afirmou que a entrega de bens na Coreia do Norte já está “a demorar um pouco mais”, sendo dificultada também pelo facto de não existirem “muitas empresas de transporte marítimo a operar naquela área".