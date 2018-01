Ruben Semedo: já são duas as acusações

Segundo a Cadena Cope, o defesa-central do Villareal ter-se-á recusado a ir ao carro buscar uma camisola autografada a 29 de outubro. Esta é a segunda acusação a Ruben Semedo, depois de ter sido associado a uma ameaça com arma de fogo num clube de alterne.

O funcionário terá tentado chamar a polícia. O futebolista de 23 anos respondeu: “Se chamares a polícia, eu volto”.

O incidente terá ocorrido a 19 de novembro de 2017. A justiça espanhola pede dois anos de prisão para o antigo jogador do Sporting.

O jogador recupera de lesão e até agora disputou apenas cinco jogos com a camisola do submarino amarelo. O Villareal pagou perto de 15 milhões de euros ao Sporting no verão passado.