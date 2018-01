Sérgio Conceição deixa porta da saída aberta para Soares

O regresso de Gonçalo Paciência não está diretamente relacionado com o tema Soares mas, ainda assim, pode acabar por ter alguma influência na resolução do processo.

O avançado brasileiro, recorde-se, fez questão de mostrar a sua insatisfação no momento em que foi substituído frente ao Sporting, para a Taça da Liga, e, ontem, Sérgio Conceição assumiu não ter gostado nada da atitude do jogador, que atirou o casaco para o banco e não cumprimentou alguns elementos dos azuis-e-brancos.

“Não vale a pena fugir à questão: houve um problema de que não gostei. Acho que é bem melhor, quando os jogadores sentem essa frustração ou raiva, meterem-na dentro do jogo. Com essa frustração em campo ganham nove duelos ao central contrário e perdem um, ao contrário do que aconteceu com o Soares frente ao Sporting. Tem de estar nervoso em campo, com os defesas, e não com o público, adeptos ou treinador”, realçou o técnico portista. Garantindo que tudo foi resolvido internamente, Conceição disse ainda assim que Soares tem “a porta entreaberta”. “Agora cabe ao Tiquinho saber se entra ou fica na parte de fora”, sentenciou.

Fechado está já o acordo entre o FC Porto e o Sevilha para o empréstimo de Miguel Layún até ao final da temporada, com opção de compra. O internacional mexicano chegou ontem à capital da Andaluzia e vai hoje cumprir os indispensáveis exames médicos, que permitirão a conclusão da transferência. Layún já não será, por isso, opção para Sérgio Conceição no encontro desta noite em Moreira de Cónegos, mas também Marcano está em dúvida: o central espanhol falhou o último treino dos portistas, fazendo apenas trabalho de ginásio e tratamento a um edema na coxa direita. “Está limitado fisicamente”, confirmou Sérgio Conceição. Otávio, Fabiano e Danilo prosseguem os respetivos tratamentos e estão fora do encontro.