Buscas em casa de Rui Rangel e Luis Filipe Vieira terminaram

Pouco faltava para as 17h quando vários inspetores da Polícia Judiciária abandonaram o condomínio de Oeiras onde reside o juiz desembargador Rui Rangel e o presidente do Benfica Luis Filipe Vieira. As diligências estenderam-se por mais de oito horas, tendo sido realizadas igualmente no gabinete de Rangel no Tribunal da Relação de Lisboa e na SAD do Benfica.

No final, os investigadores levaram consigo diversos meios de prova – desde malas com papéis, a computadores. O ex-Procurador-Geral da República e atual juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça José Souto Moura também abandonou as buscas antes das 17h.

O carro do magistrado do Tribunal da Relação de Lisboa também terá sido alvo de uma perícia por parte da Polícia Judiciária.

Rui Rangel e a sua ex-mulher, a juíza Fátima Galante, não deverão ser ouvidos hoje no Supremo Tribunal de Justiça.

Os cinco detidos deverão ficar no estabelecimento prisional anexo ao edifício da Polícia Judiciária, tendo de ser presentes a juiz dentro de 48 horas.