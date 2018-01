Ricardo Araújo Pereira, humorista e conhecido adepto do Benfica, comentou esta terça-feira os casos judiciais que envolvem o clube da Luz.

“O Benfica não merece estar envolvido em problemas como este”, disse Ricardo Araújo Pereira no Palácio de Belém, depois de uma conversa com alunos do secundário no âmbito do programa “Escritores no Palácio de Belém”.

"Uma derrota custa, mas na jornada seguinte há outro jogo, na época seguinte há outra taça. Agora, o nome do clube estar envolvido em casos judiciais é uma mancha que é mais difícil de tirar. E essa, sim, preocupa-me", acrescentou o humorista.