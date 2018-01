E agora é tarde, Vanessa é morta. Morreu, não se lembra de quê, mas conseguiu ver tudo o que se passou a seguir. O seu cadáver foi descoberto pelo filho mais velho, que tinha passado lá por casa para buscar um sobretudo que tinha deixado em casa da mãe – e que com estas baixas temperaturas, ainda que intermitentes, lhe tem feito falta.

Ao ver a mãe caída na sala, coração parado, o Bernardo deu um grito.

– A mãe morreu.

Telefonou aos irmãos, ao pai, aos pais dos irmãos, aos avós. Esteve meia-hora ao telefone e, quando acabou, o que lhe veio à cabeça era que tinha ficado com uma dor aguda na orelha.

Foi isso que disse ao irmão do meio quando, passada meia-hora, ele chegou.

– Tenho a orelha vermelha.

O irmão choramingava. Queixou-se que também tinha qualquer coisa vermelha: eram os olhos que lhe ardiam.

– Como é que isto foi acontecer? A mãe não estava doente, pois não?

– Que eu soubesse não. Mas sabes como era a mãe. Sempre foi uma maluca.

A ideia de que a mãe sempre tinha sido uma ‘maluca’ consolou um bocado o Joãozinho, o filho do meio, que fez nos seus circuitos neuronais uma associação rápida entre ‘maluca’ e ‘feliz’.

– Ao menos isso.

O Toninho, o filho mais novo, apareceu pouco depois com o pai, que tinha sido o terceiro ex-marido da Vanessa, e que mal cruzou a porta da casa começou a falar muito depressa:

– Fogo! Tenho imensa pena da vossa mãe! Mas, fogo, eu sempre disse que ela ia acabar assim! Fartei-me de a avisar! Agora não se queixe!

O Toninho teve uma súbita vergonha do pai mas, com o cadáver da mãe ali ao lado, achou que devia ficar calado. O pai era o maluco que lhe sobrava.

Depois chegou o Júlio, o primeiro ex-marido da Vanessa, pai do Bernardo.

– Agora não é altura de choradeiras, avisou.

A ordem era um bocado inútil porque não estava ninguém a chorar, e até os olhos do Toninho estavam menos vermelhos, mas o Júlio gostava de pôr aquele ar de chefe de família de antanho.

– A urgência agora é tratar das coisas. E avisar mais pessoas. Já percebi que até agora vocês não fizeram nada, pois não? É o costume. Nunca nenhum de vocês soube lidar com situações difíceis. Nem vocês nem ela! Eu estava mesmo à espera de ver que isto acontecia!

E apontava para o cadáver.

– Vou fazer uma lista das pessoas a quem se tem mesmo que avisar. Ó Bernardo, vai-me fazer café! E sumo de laranja! Mal tomei o pequeno-almoço e daqui a bocado caio para o lado.

O Bernardo foi à cozinha e concluiu que não havia laranjas. Nem café.

– Nunca há nada nesta casa! – berrou o Júlio – vocês desculpem-me mas eu vou mas é ali abaixo ao café. Não vou conseguir tratar das coisas enquanto não tomar o pequeno-almoço.

Depois tocaram à campainha. Era a Catarina, a nova namorada do Zé, o terceiro ex-marido da Vanessa.

– Oláááá!!! Vim para ajudar. Não vamos agora falar de coisas tristes. Temos que nos animar. Estou a pensar em fazer um bolo.

– Não deve haver farinha nem fermento, respondeu o Bernardo baixinho.

E foi aqui que a Vanessa acordou, atordoada. Afinal, não tinha morrido. Era só um pesadelo daqueles da meia-idade que têm imensa coisa em comum com os infantis. Antes de se levantar da cama pôs-se a pensar se o seu post-mortem correria o risco de ser realmente assim. Deveria deixar escrito que queria que os seus três ex-maridos fossem proibidos de aparecer no seu funeral?